Bereich Entwicklungszentrum Röntgentechnik des Fraunhofer IIS: Prof. Dr. Hanke übergibt Bereichsleitung an Dr. Uhlmann

Prof. Dr. Randolf Hanke hat in seinen nunmehr 31 Jahren am Fraunhofer IIS eine beeindruckende Karriere hingelegt: 1989 wurde Hanke als junger Diplom-Physiker am Fraunhofer IIS eingestellt, baute in den darauffolgenden Jahren seine eigene Arbeitsgruppe auf und bekam wenig später die Leitung einer Abteilung übertragen. 2001 dann der erste Höhepunkt: Hanke wird für seine Forschungsleistung an einem intelligenten System für die automatisierte Röntgenprüfung mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis ausgezeichnet. Im Jahr 2008 wurde ihm der Max-Grundig-Gedächtnispreis verliehen, der Leistungen für die Erforschung neuer Materialien und Verfahren würdigt. 2013 wurde unter seiner Leitung der Neubau des Fraunhofer IIS am Standort Fürth-Atzenhof bezogen, der mit einer XXL-Computertomographie-Anlage und 20 weiteren Systemen über einen weltweit einzigartigen Anlagenpark verfügt.

Ein bekanntes Gesicht

Mit Dr. Norman Uhlmann kommt ein bekanntes Gesicht an die Spitze des Institutsbereichs: Der promovierte Physiker ist bereits seit 13 Jahren am Entwicklungszentrum Röntgentechnik und leitet dort seit 2010 die Abteilung »Anwendungsspezifische Methoden und Systeme«. Dementsprechend kennt Uhlmann sein Umfeld genau und freut sich auf die neue Aufgabe: »Wir verfügen nicht nur über modernste Technik und schlaue Köpfe – für mich sind optimale Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld der wichtigste Baustein für den Erfolg. Dazu gehören eine tolle Kultur, gemeinsame Wertevorstellungen sowie ein respektvoller Umgang miteinander. Nur so bekommt man die Kreativität und die Fähigkeiten der Mitarbeitenden gut auf die Straße. Ich habe eine anständige Portion Respekt vor der Aufgabe, freue mich aber mindestens genauso sehr darauf.«

»Randolf Hanke hat unseren Fürther Standort aufgebaut, maßgeblich geprägt und sehr erfolgreich geführt, wofür ich ihm sehr danke. Mit Norman Uhlmann weiß ich den Bereich Entwicklungszentrum Röntgentechnik in guten Händen: Er ist ein ausgewiesener Wissenschaftler, der den Bereich seit langem kennt und weiter voranbringen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm«, sagt Prof. Dr. Albert Heuberger, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IIS.

Dr. Norman Uhlmann übernimmt das Amt zum 1. Oktober 2020 und ist ab sofort für die 201 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den vier Standorten Fürth, Würzburg, Deggendorf und Passau des Fraunhofer-Entwicklungszentrums Röntgentechnik verantwortlich.