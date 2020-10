Fraunhofer IIS erhält gemeinsam mit seinen Konsortialpartnern den CNA-Innovationspreis 2020

In einer Online-Verleihung mit Live-Stream am 12. Oktober prämierte der Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V. CNA die mathematisch gestützte energieeffiziente Optimierung des Nürnberger U-Bahn-Fahrplans. Dabei werden durch den Einsatz innovativer Algorithmen Abfahrtszeiten und Fahrgeschwindigkeiten so fein abgestimmt, dass Energiespitzen gesenkt und Rückspeisungspotenziale durch bremsende Züge optimal genutzt werden können. Eine Innovation für die Praxis, die nicht nur Kosten minimiert, sondern auch dem Klima nützt. »Wir freuen uns und sind stolz über die Auszeichnung des Projekts, das wir gemeinsam mit der FAU und der VAG entwickelt haben«, sagte Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter Fraunhofer IIS und Leiter ADA Lovelace Center Nürnberg. »Das Team um Projektleiter Dr. Andreas Bärmann hat eindrücklich gezeigt, wie theoretische mathematische Modelle ganz konkreten Nutzen bringen können: und das nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch mit Blick auf die Umwelt, weil dadurch weniger Energie verbraucht wird.«