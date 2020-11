Sound United stattet Heimkino-Produkte von Denon und Marantz mit MPEG-H 3D Audio aus

MPEG-H Audio ist ein offener ISO-Standard und wurde maßgeblich vom Fraunhofer IIS entwickelt. Das branchenweit fortschrittlichste Audiosystem für UHD-TV und Streaming unterstützt sowohl immersiven Sound als auch die Möglichkeit für Benutzer, Audioelemente an ihre Wünsche anzupassen. MPEG-H wird seit 2017 im ATSC-3.0-Standard von allen südkoreanischen TV-Sendern eingesetzt und ist zudem für die neuen Rundfunkstandards in Europa, China und Brasilien vorgesehen. Mit der Verfügbarkeit von MPEG-H für AV-Receiver von Denon und Marantz können Nutzer nun einen umhüllenden und personalisierbaren Klang in höchster Qualität genießen, der den künstlerischen Intentionen des Urhebers gerecht wird. Dies optimiert vor allem das Nutzererlebnis bei Sport-, Musik-, TV- und Filmübertragungen.

»Im Einklang mit unserer Philosophie wollen wir unseren Kunden die nötigen Mittel bereitstellen, um maximalen Hörgenuss aus ihren Geräten von Sound United zu holen. Indem wir unsere Heimkino-Produkte in Schlüsselmärkten mit MPEG-H 3D Audio anbieten, können Kunden das Audiosystem der nächsten Generation und damit einen noch immersiveren und interaktiveren Klang erleben«, sagt Kazuma Okada, Vice President APAC Commercial Operation bei Sound United.

Im Rahmen des MPEG-H Audio System Trademark Program wird Sound United zudem seine MPEG-H-Audio-kompatiblen Heimkino-Produkte testen und die Interoperabilität mit unternehmensfremden Produkten mit MPEG-H-Audio-Logo sicherstellen.

»Wir sind hocherfreut, dass der MPEG-H-3D-Audio-Standard nun auch Nutzern von Denon- und Marantz-AVRs zur Verfügung steht«, sagt Bernhard Grill, Leiter des Fraunhofer IIS. »Ziel der innovativen Audiotechnologien von Fraunhofer ist es, ein Klangerlebnis wie im Stadion oder der Konzerthalle zu bieten. In Sound United haben wir einen exzellenten Partner für dieses Vorhaben gefunden.«

Liste der MPEG-H-kompatiblen AVR-Modelle von Denon und Marantz:

Kompatible Modelle von Denon (*): AVC-A110, AVC-X8500H, AVC-X6700H, AVC-X4700H

Kompatible Modelle von Marantz (*): AV8805, AV7706, SR8015, SR7015

(*) Modelle mit 220 V/230 V sind nur im EMEA-Raum, China, Südkorea und den restlichen Ländern Asiens (außer Japan) zum Kauf verfügbar.

Über MPEG-H Audio

MPEG-H Audio, maßgeblich vom Fraunhofer IIS entwickelt, ist das fortschrittlichste Next-Generation-Audio System und unterstützt sowohl immersiven Sound als auch die Möglichkeit für Benutzer, Audioelemente an ihre Wünsche anzupassen. MPEG-H wird seit 2017 im neuen ATSC 3.0-Standard von allen südkoreanischen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ausgestrahlt. Es ist zudem für die neuen Rundfunkstandards in China und Brasilien vorgesehen. Fraunhofer bietet MPEG-H-Software für viele gängige Plattformen an, die bereits heute in TV-Geräten und Premium-Soundbars zum Einsatz kommt.

Über Sound United

Sound United, ein Unternehmensbereich von DEI Holdings, bietet ein vielfältiges Portfolio an preisgekrönten UE-Marken, die richtungsweisend auf dem Gebiet hochwertiger Audio- und Videosysteme sind. Jede Marke bietet ein umfangreiches Angebot an Audioprodukten einschließlich luxuriöser und maßgeschneiderter Soundsysteme, welche Lautsprecher, Soundbars, AV-Receiver, kabellose Multiroom-Musiksysteme, Bluetooth®-Lautsprecher, Verstärker, Plattenspieler und Kopfhörer abdecken. Motto: Bring Joy to the World through Sound.

Sound United hat sich der Wiedergabe von Musik und Ton für Enthusiasten auf der ganzen Welt verschrieben und umfasst die Marken Denon®, Marantz®, Classé, Polk Audio, Definitive Technology, und Boston Acoustics®. Jede Marke bietet einen exklusiven Ansatz, um Heimkinos und Musik lebendig zu machen. Ob mit der legendären Tradition von Denon, den renommierten Komponenten von Marantz, der High End-Eleganz von Classé, dem klassischen Sound von Polk Audio, der Höchstleistung von Definitive Technology oder der bewährten Zuverlässigkeit von Boston Acoustics – Sound United ist Ihr Sound.

Um mehr über das Unternehmen Sound United und seine Marken zu erfahren, besuchen Sie bitte www.soundunited.com.