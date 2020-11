Bewegtbild-Experte Dr. Siegfried Fößel wird Honorarprofessor an der Hochschule für Fernsehen und Film

München: Die Digitalisierung der Medien ist sein Thema. Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen leitet Dr. Siegfried Fößel die Abteilung Bewegtbildtechnologien und an der Hochschule für Fernsehen und Film in München vermittelt er sein Wissen an Studierende. Nun hat die Hochschule den Bewegtbild-Experten zum Honorarprofessor ernannt. Seine Aufgabe: Neue technische Entwicklungen in das Lehrangebot integrieren.