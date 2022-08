Vom Start-up zum etablierten Unternehmen: Die JOSEPHS GmbH auf Erfolgskurs

Vom interaktiven Forschungsprojekt …

2014 brachten die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und das Fraunhofer IIS das Projekt JOSEPHS an den Start. Unternehmen und Organisationen haben dort die Möglichkeit, neue Produkte und Dienstleistungen von der Öffentlichkeit testen zu lassen. Alle, die am Standort in der Nürnberger Innenstadt vorbeikommen, sind eingeladen, neue Ideen auszuprobieren und diese durch das eigene Feedback mitzuentwickeln. So werden Innovationen von morgen diskutiert und damit sichergestellt, dass diese auch den Wünschen der Menschen entsprechen.



… über ein Start-up …

Im August 2019 entstand aus dem Forschungsprojekt die JOSEPHS GmbH. Das Start-up konnte sich als Ausgründung mit seinem tragfähigen Geschäftsmodell unter dem Dach des Safe-Harbored-Start-up-Programms des Leistungszentrums Elektroniksysteme (LZE), einer gemeinsamen Initiative der Fraunhofer-Institute IIS und IISB sowie der FAU, am Markt etablieren. In den bisherigen drei Jahren wurden über 60 Innovationsprojekte mit mehr als 30 Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen vorgestellt, über 200 Veranstaltungen realisiert und mehr als 17.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt. Mehr als 100 Unternehmen nutzten das offene Innovationslabor für Workshops rund um innovative Themen und Trends, auch unter schwierigen, pandemie-bedingten Umständen.