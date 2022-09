Per Webplattform den Nachweis von Parasiten erleichtern – ParasiteWeb® geht online

Mit der Nobit oHG haben das Fraunhofer IIS und das BNITM nun den optimalen Partner für den Vertrieb ihrer leistungsfähigen Webplattform gefunden. »Ich bin froh, dass wir mit Nobit einen kompetenten Partner gewinnen und ParasiteWeb® nun launchen konnten«, sagt Prof. Dr. Egbert Tannich, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des BNITM und Experte für medizinische Parasitologie, und erläutert: »Frau Dr. Benz und ihr Team vom Fraunhofer IIS haben sich um die aufwendige hochauflösende Digitalisierung der anspruchsvollen Proben gekümmert, sowie eine Basisversion der Webplattform konzipiert und umgesetzt. Mit Nobit haben wir nun einen Industriepartner gefunden, der die Weiterentwicklung und den sicheren und skalierbaren Betrieb der Plattform garantieren kann.« Christian Hammer, Geschäftsführer von Nobit, ergänzt: »Das Projekt hat unser Team von Anfang an gefangen. Das Aufspüren von Parasiten in den riesigen Scans weckt einfach den Spieltrieb, aber vor allem birgt das virtuelle Üben und Prüfen von Diagnostik viele Vorteile.« Nobit beschäftigt sich u. a. mit Smart-Information-Lösungen für mittelständische und Konzernkunden und hat somit viel Erfahrung damit, Informationen aus der realen Welt in die digitale zu übersetzen und zu nutzen.

ParasiteWeb® ist ab sofort online und bietet verschiedene Sammlungen von Parasiten in klinischen Blut- und Stuhlproben in einer Webplattform an. Die Nutzer und Nutzerinnen loggen sich über ihren persönlichen Zugangscode ein und können Tests oder Ringversuche online durchführen. Die Parasiten können im virtuellen Mikroskop betrachtet und markiert sowie die Parasitenspezies bestimmt werden. Unmittelbar nach Beendigung eines Tests oder eines Ringversuchs können die Teilnehmenden ihr Ergebnis mit der Diagnose von Experten und Expertinnen vergleichen.

