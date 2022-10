»Supply Chains Matter!«



Damit dieses Motto des Deutschen Logistik-Kongresses 2022 auch in Zukunft unangefochten gilt, setzt die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS an einem daten- und plattformbasierten Supply Chain Management an: Hier geht es darum, die ursprünglich linear gedachten Lieferketten hin zu Supply Chain-Netzwerken und Kreislaufmodellen weiterzuentwickeln. Dafür werden ökosystem- und plattformbasierte Lösungen benötigt.

Die Daten, die in diesen Ökosystemen gesammelt werden, sind deren zentrale Ressource, um das Supply Chain Management der Zukunft zu betreiben. Dafür müssen die gesammelten Informationen jedoch professionell ausgewertet werden und zielorientiert in Anwendungen zum Einsatz kommen. Hierfür setzt die Arbeitsgruppe seit über 25 Jahren mit einem klaren Daten-Fokus ihre Kompetenzen in den Bereichen »Datenräume und IoT-Lösungen«, »Analytics« sowie »Innovation und Transformation« ein. Dabei erforscht sie u.a. Themen im Kontext von Datenintegration mit Wissensgraphen, KI-basierter Bedarfsprognose, Supply Chain Analytics, datengetriebenen Geschäftsmodellen, Resilienz von Logistikketten oder Nachhaltigkeit in digitalisierten Supply Chains. Ziel ist ein Supply Chain Management, das mit Hilfe von Daten nachhaltig und gleichzeitig resilient aufgestellt und damit zukunftsfähig ist.

Die Forschung der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS orientiert sich dabei an den neun von ihr identifizierten Herausforderungen bzw. Handlungsfeldern für das Supply Chain Management (SCM) der Zukunft, die vom Digital Twin und Optimized direct Supply Chain über Circular Economy, Ethical and sustainable Sourcing und Product Service Systems bis hin zu SC Virtualization, Digital Service Platforms, Future of Work und Business Ecosystems reichen – hier will die Arbeitsgruppe Unternehmen mit ihren Lösungen und Anwendungen dabei unterstützen, die immer knapper werdende Ressourcen bedarfsgerecht und unternehmensübergreifend zu orchestrieren.

Die »TOP 100 der Logistik« auf dem Deutschen Logistik-Kongress 2022: Marktgrößen und Marktsegmente – Update 2022

Auch in diesem Jahr legt die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS ein Update des Zahlenwerks zur Größe und Struktur der Logistikwirtschaft in Deutschland vor. Die Auswertung der jüngsten Daten zeigt: Mit einem Marktvolumen von 294 Mrd. € im Jahr 2021 konnte die Logistikwirtschaft in Deutschland ein deutliches Wachstum von 5,0% verzeichnen und den pandemiebedingten Einbruch vom Vorjahr mehr als ausgleichen. Trotz deutlich volatilerer Rahmenbedingungen und zahlreichen operativen Herausforderungen belegt die Logistikwirtschaft damit ihre tragende Rolle als einer der wichtigsten deutschen Wirtschaftsbereiche.

Die Studienreihe »TOP 100 der Logistik« untersucht seit über 25 Jahren den deutschen und europäischen Logistikmarkt. Derzeit wird sie als digitale Daten- und Analyseplattform für den europäischen Logistikmarkt neu aufgesetzt – ganz im Sinne eines daten- und plattformbasierten Supply Chain Management.

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, sind Prof. Dr. Ralph Blum, Leiter der Gruppe »Future Engineering« und als neuer Kopf hinter der Studie auch verantwortlich für deren Weiterentwicklung, und Uwe Veres-Homm, Geschäftsfeldkoordinator Logistik Transport und Mobilität der Arbeitsgruppe, um 10:45 Uhr zu Gast auf dem Roten Sofa der DVZ. Dort werden die neuesten Marktzahlen für Deutschland und die Pläne für die Weiterentwicklung der Studienreihe sowie eine Executive Summary mit den wichtigsten Kennzahlen und Ergebnissen vorgestellt.Die zunehmend volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Umwelt (VUCA Environment) sind zunächst einmal die wesentliche Herausforderung für das Supply Chain Management.

Arbeitsgruppe für Supply Chain Services auf dem Deutschen Logistik-Kongress 2022

Datum: Mittwoch, 19.10.2022 – Freitag, 21.10.2022



Ort: Hotel InterContinental, Budapester Str. 2, 10787 Berlin

Stand: L.A. Passage, Stand LA05