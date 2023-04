Mit Hilfe von Data Analytics und KI können immer mehr Anwendungen in der Supply Chain optimiert werden. Gerade in der Prognose stecken große Potenziale; vor allem, wenn Prognose- und Optimierungsmethoden intelligent verknüpft werden. Die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS stellt entsprechende Lösungen und Anwendungsfälle vor, u. a. die Ersatzteilprognose für die genauere Bedarfsplanung bei der Langzeitbevorratung oder die Prozessdaten-Prognose zur frühzeitigen Erkennung von Liefer- und Produktionsverzögerungen.

Verbesserungen im Lager lassen sich ebenfalls mit Daten erzielen: So können Algorithmen z. B. für eine optimierte dynamische Lagerhaltung eingesetzt werden. Und mit verknüpften Prognoseverfahren lässt sich der Personalbedarf vorausschauend planen sowie der Personaleinsatz in Echtzeit dynamisch optimieren – und zwar so, dass nicht nur Zeit gespart, sondern auch Monotonie vermieden wird. Weiterhin ist Benchmarking eine bewährte Methode, um die eigene Lagerleistung durch Kennzahlen zu messen und diese im Vergleich zum Wettbewerb zu beurteilen. Hier unterstützt das Lager-Benchmarking mit einer Lagerdatenbank aus über 180 Vergleichslagern. Für die Lagerleistung ist weiterhin der »Faktor Mensch« entscheidend, denn leistungsfähige und flexible logistische Prozesse leben von motivierten und gesunden Mitarbeitenden. Aus dem Forschungsprojekt »Motivation und Gesundheit im Lager (MoLa)« hat die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services nun ein Individuelles Angebot für lagerbetreibende Unternehmen entwickelt, die Beratungs- und Implementierungsbedarf für Verbesserungs- und Motivationsmaßnahmen haben.

Circular Economy ist der entscheidende Lösungsansatz, um die – nicht nur – gesetzlich notwendigen ökologischen Ziele zu erreichen. Mit den richtigen Technologien und Daten kann eine entsprechende Kreislaufwirtschaft unternehmensspezifisch realisiert werden. Wo aber am besten anfangen? Und mit welchen Themen und Prozessen? Startpunkt kann hier der eigens entwickelte Transformationsnavigator der Arbeitsgruppe sein, mit dem Unternehmen genau ermitteln können, an welcher Stelle des Transformationsprozesses von einer linearen Wertschöpfung hin zu einem zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaftsmodell sie aktuell stehen.

Vortrag zu Circular Economy: »Mit Analytics Wertstoffströme optimieren«

Data Analytics-Methoden lassen sich auch im Sinne der Circular Economy einsetzen, z. B, für strategisches Stoffstrommanagement. Diese Expertise der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services fließt ein in das Fachforum der LOGISTIK HEUTE: »Transport- und Versandverpackungen – Wie man Nachhaltigkeitsvorteile richtig ausschöpft«: Experten aus Forschung und Praxis gehen der Frage nach, wie Industrieunternehmen, Händler und Dienstleister ein nachhaltiges Verpackungsmanagement umsetzen und so wirtschaftliche und strategische Vorteile heben können. Markus Weissenbäck, Leiter der Gruppe Optimization bei der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS ist im Podium vertreten: »Mit Analytics Wertstoffströme optimieren«, lautet der Titel seines Vortrags.

Das Fachforum der LOGISTIK HEUTE: »Transport- und Versandverpackungen – Wie man Nachhaltigkeitsvorteile richtig ausschöpft« findet statt am Dienstag, 25. April 2023, von 13:00 Uhr bis 13:50 Uhr, LogiMAT Arena, Atrium Eingang Ost.



Arbeitsgruppe für Supply Chain Services auf der LogiMAT 2023

Datum: Dienstag, 25.04.2023 – Donnerstag, 27.04.2023

Ort: Messe Stuttgart

Flughafenstraße/Flughafen, 70629 Stuttgart

Stand: Halle 8 D21

Treffen Sie unseren Experten Markus Weissenbäck beim Fachforum der LOGISTIK HEUTE: »Transport- und Versandverpackungen – Wie man Nachhaltigkeitsvorteile richtig ausschöpft«



Dienstag, 25. April 2023

13:00 Uhr-13:50 Uhr | LogiMAT Arena, Atrium Eingang Ost