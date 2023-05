Control 2023: Fraunhofer IIS zeigt hochaufgelöste Röntgen-Tomographie großer Objekte mit Beamline-Technik

Das Fraunhofer EZRT, ein Forschungsbereich des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS, zeigt vom 9. bis 12. Mai 2023 auf der internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung Control in Stuttgart die neuartige CT-Beamline »BM18« für die zerstörungsfreie Prüfung großer Bauteile. Auf dem Gemeinschaftsstand des Fraunhofer-Geschäftsbereichs Vision in Halle 7 können sich Interessierte an Stand 7301 über das System, das Strukturen von Materialien in ihrer ganzen Komplexität bis in den sub-Mikrometerbereich untersucht, informieren. Die »BM18« bietet eine Auflösung von 0,6 bis 42 Mikrometern und liegt damit weit über dem bisherigen Standard für große Bauteile.