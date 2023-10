Zukunft zum Anfassen: Die Lange Nacht der Wissenschaften am Fraunhofer IIS

Geballte Zukunft in Erlangen, Fürth und Nürnberg



Zwischen dem Hauptsitz in Erlangen und dem Entwicklungszentrum Röntgentechnik in Fürth-Atzenhof pendelt ein Shuttlebus. In Fürth untersuchen Computertomographie-Anlagen zerstörungsfrei Objekte – vom Auto bis zu winzigen Strukturen in Mikrochips, Gäste können sogar mitgebrachte Gegenstände durchleuchten lassen. Außerdem nehmen Drohnen Bilder von Süßkirschbäumen auf, um mit Digitalen Zwillingen effizientere Landwirtschaft zu fördern. In Fürth wird außerdem an KI-Anwendungen in der Wertschöpfungskette geforscht, die das Recycling von Kunststoffverpackungen optimieren.



Welche Möglichkeiten der Einsatz Künstlicher Intelligenz bietet, zeigt auch der KI-Showroom in der Nürnberger Innenstadt an vielen Beispielen: In direkter Nachbarschaft des Zukunftsmuseums vermitteln Hands-on-Exponate, wie man Industrie 4.0, Smart Home und Öffentlichen Nahverkehr durch Automatisierung zukunftsfähig macht. Am Roboter-Parcours, für den eine analoge Kugelbahn in ein Videospiel überführt wurde, der digitalen Spielesammlung AI.Engine und dem interaktiven U-Bahn-Spiel »Metro Driver« erleben Gäste auf spielerische Art und Weise, wie KI funktioniert.



Weitere Informationen zur Langen Nacht der Wissenschaften am Fraunhofer IIS finden Sie unter https://www.iis.fraunhofer.de/lndw, Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region oder unter https://ndw23.de.