Neue Doppelspitze am Dresdner Institutsteil des Fraunhofer IIS

Mit Wolfgang Felber ergänzt seit Jahresbeginn ein erfahrener Fraunhofer IIS-Forscher die Leitung des Fraunhofer IIS/EAS in Dresden. Seit 2009 ist er in verschiedenen fachlichen Disziplinen und Funktionen am Institut tätig, zuletzt als Abteilungsleiter für satellitenbasierte Lokalisierungssysteme in Nürnberg. Ein Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn ist die Auszeichnung mit dem »Joseph-von-Fraunhofer-Preis« für herausragende wissenschaftliche Leistungen im Jahr 2020 für eine anwendungsnahe Lösung zur täuschungssicheren Satellitennavigation. In seiner neuen Funktion am Dresdner Institutsteil EAS blickt Felber mit Spannung auf die anstehenden Aufgaben: »Unser Institutsteil bietet ein vielfältiges Spektrum an zukunftsträchtigen Forschungsthemen – vom Entwurf elektronischer Systeme in neuesten Halbleitertechnologien bis zur Digitalisierung von Produktionsprozessen. Ich möchte meine Erfahrungen einbringen, um diese Themen auch perspektivisch passgenau auf die Anforderungen der Wirtschaft auszurichten und durch Synergien und Kooperationen neue Potenziale zu heben.«