Effizientes 3D-Audio: Dr. Sascha Dick mit zweitem Platz des Hugo-Geiger-Preises ausgezeichnet

Verleihung der Preise im Rahmen des Netzwert-Symposiums



Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen der zentralen Netzwerkveranstaltung der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Netzwert-Symposium, in München statt. Neben Dr. Sascha Dick gab es zwei weitere Preisträger: Den ersten Platz erhielt Dr. Maximilian Lederer vom Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden, der ein neues Material für nicht-flüssige Halbleiterspeicher untersuchte. Den dritten Platz belegte Dr. Susann Allelein, die in ihrer Dissertation am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig zu einem neuem Ansatz für die Krebsfrüherkennung forschte.



Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der die Preise am Abend im Beisein des Fraunhofer-Präsidenten Prof. Holger Hanselka vergab, sagte: »Ich freue mich, dieses Jahr wieder die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für ihre beeindruckenden Leistungen mit dem Hugo-Geiger-Preis auszeichnen zu dürfen. In ihren jeweiligen Fachbereichen bereiten sie mit ihren Arbeiten den Weg für neue Anwendungen in der Halbleitertechnologie, im Home-Entertainment und in der Krebsdiagnostik und tragen damit zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen, zur Innovationskraft unseres Landes und zum Wohlergehen unserer Gesellschaft bei.«



Prof. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, ergänzte: »Die Entwicklung innovativer Lösungen für die Praxis ist die Kernaufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft. Durch unsere Forschung und die vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern leisten wir einen zentralen Beitrag, um globalen Herausforderungen zu begegnen. Ich gratuliere Herrn Dr. Maximilian Lederer, Herrn Dr. Sascha Dick und Frau Dr. Susann Allelein zu ihren herausragenden Promotionen. Die hohe wissenschaftliche Qualität und Anwendungsorientierung ihrer Arbeiten ist ein beeindruckendes Beispiel für unseren Ansatz des zielgerichteten Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Anwendung.«