Bernhard Niemann ist neuer Leiter des Bereichs Kommunikationssysteme am Fraunhofer IIS

Beschleunigter Übergang von Forschung zu Anwendung durch Standardisierung

»Im Bereich Kommunikationssysteme, sorgen wir dafür, dass Menschen und Systeme weltweit kommunizieren können. Was mich dabei antreibt, ist die Verbindung von Forschung und Anwendung«, formuliert Bernhard Niemann seine Motivation. Es ist ihm dabei wichtig, dass die Forschungsergebnisse einen Nutzen in der Praxis bieten und neue Möglichkeiten eröffnen: »Weltweite Standards sind ein wichtiger Baustein, um aktuelle Forschungsergebnisse allen Unternehmen zugänglich zu machen und die Kompatibilität von Kommunikationstechnologien sicherzustellen. Mit unserem Wissen aus der Standardisierung sind wir in der Lage, frühzeitig Simulationen durchzuführen und Prototypen umzusetzen, die den konkreten Nutzen der Technologie in der Anwendung erfahrbar machen und später die Basis für die Produkte unserer Kunden bilden.«



Übertragungswege neu gedacht

Der neue Leiter des Bereichs Kommunikationssysteme verantwortet die Entwicklung von Übertragungstechnologien, insbesondere für die Fahrzeug-, Industrie- und Satellitenkommunikation sowie das Internet der Dinge. Hier wachsen die Anforderungen derzeit immens: Kommunikationssysteme müssen immer zuverlässiger werden, mehr Datendurchsatz bewältigen und überall verfügbar sein. Dabei geht es nicht nur darum, Lösungen zu konzipieren, die den Datentransport von A nach B realisieren, sondern auch darum, die Kommunikationswege intelligenter zu gestalten. Denn die passende Information muss jederzeit unmittelbar dort zur Verfügung stehen, wo sie benötigt wird. Hierfür forscht der Bereich beispielsweise an Künstlicher Intelligenz, um Informationen direkt auf lokalen Geräten zu verarbeiten (Edge AI), sowie an flexiblen Kommunikationsnetzen, in denen sich durch die Integration von Satelliten neue Übertragungswege eröffnen.