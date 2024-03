LogiMAT 2024: Mehr Wertschöpfung in Supply Chain- Prozessen durch KI und intelligente Logistikanalysen

Intelligente Ressourcenplanung und Prognose

Mit Hilfe von KI-basierten Vorhersage- und Optimierungsmethoden können Planungsprozesse effizienter gestaltet werden. Wie das funktioniert, kann an einem Demonstrator live erlebt werden: Die Standbesucher und -besucherinnen übernehmen in einem interaktiven Spiel die Rolle eines Disponenten und planen die Bestände für die kommenden Quartale. Der Vergleich verdeutlicht, wie KI die besseren Lösungen liefert.

Smarte und effiziente Logistikprozesse

Im Bereich der smarten und effizienten Logistikprozesse werden Logistikanalysen und prädiktive Analytics eingesetzt, um die Lieferphasen und Lagerprozesse im Supply Chain Management zu optimieren. Dadurch können beispielsweise Lieferwege reduziert, Zeitpläne gestrafft und der Einsatz von Transportmitteln besser gemanagt werden. Zusätzlich werden Methoden wie Benchmarking und Strategien vorgestellt, um effizientere Lageroperationen zu ermöglichen und die Mitarbeitermotivation sowie die Leistung im Lager zu steigern.



Die Arbeitsgruppe ist in diesem Zusammenhang auch im Fachforum der Technischen Hochschule Augsburg zum Thema Mitarbeiterführung und -motivation mit einem Vortrag und in einer Diskussionsrunde vertreten:



Vortrag »Vom Tagesgeschäft zur Teamführung: Die Herausforderungen operativer Führungskräfte in der Logistik«



Der Arbeitskräftemangel ist ein großes Thema in der Logistik, die Anleitung ungelernter Mitarbeitender nicht einfach. Eine Schlüsselrolle nehmen hier operative Führungskräfte ein. Im Fachforum der Technischen Hochschule Augsburg »Operatives Management – Mitarbeiterführung im Fokus« spricht unsere Expertin Nicole Lubecki-Weschke in ihrem Vortrag und auf dem Podium u. a. über das Thema Mitarbeitermotivation, über Herausforderungen und notwendige Kompetenzen von Führungskräften.

Arbeitsgruppe für Supply Chain Services auf der LogiMAT 2024

Datum: Dienstag, 19.03.2024 – Donnerstag, 21.03.2024

Ort: Messe Stuttgart

Flughafenstraße/Flughafen, 70629 Stuttgart Stand: Gemeinschaftsstand des Logistik-Cluster Schwaben (LCS) e.V.,

Halle 7 B77 Mehr Info: www.scs.fraunhofer.de/logimat2024