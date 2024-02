Unterstützungssoftware als Schlüssel für eine effiziente Gefahrenabwehr

Im Krisenfall müssen in den Einsatzleitungen eingehende Informationen schnell verarbeitet, zielgruppengerecht aufbereitet und rechtssicher dokumentiert werden – die Verwaltung all dieser Informationen und Ressourcen erfolgt über Softwarelösungen, mit deren Hilfe Führungsstäbe und Einsatzleitungen auf ihre Bestände zugreifen oder Lagebilder aktualisieren können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Verantwortlichen steuern damit Ressourcen, lösen Warnungen aus oder alarmieren und koordinieren taktische Einheiten sowie Ersthelfer. Und das teilweise in Echtzeit sogar über lokale Grenzen hinweg.

Dr.-Ing. Roland Fischer, Leiter der Abteilung Risiko- und Standortanalysen der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS und sein Autorenteam durchleuchten mit ihrer aktuellen Studie »Der Markt für Einsatzunterstützungssysteme« das Marktumfeld in aller Tiefe, um diese Fragen zu beantworten: »In unserer Abteilung arbeiten wir an einer effizienteren Datennutzung im Brand- und Katastrophenschutz«, betont Fischer. »Eines unserer Ziele ist es, die digitale Transformation in der zivilen Gefahrenabwehr voranzutreiben. Ein zugänglicherer IT Markt ist eine der Handlungsoptionen. Hier setzt deshalb unser Marktüberblick an: Welche Softwareprodukte sind am Markt vorhanden? Was kann ich vergleichen? Wer sind die Unternehmen, die Software anbieten? Viele dieser Fragen stellen sich nicht nur die über 22.000 Feuerwehren, sondern auch Rettungsdienstorganisationen und Katastrophenschutzbehörden.«

Studie zum kostenfreien Download

Der Marktüberblick macht einen eher unübersichtlichen Markt transparenter und zugänglicher. Die Studie hilft Beschaffenden und Interessierten bei der Auswahl geeigneter Einsatzunterstützungssysteme und bei der Kontaktherstellung zu den Anbieterinnen und Anbietern.

Feedback ist hier ausdrücklich erwünscht, um den Marktüberblick bis zur nächsten Auflage noch praxisorientierter zu gestalten.

Unter folgendem Link steht die Studie »Der Markt für Einsatzunterstützungssysteme – Marktüberblick zu Verwaltungs- und Einsatzunterstützungssoftware in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr« zum kostenfreien Download zur Verfügung:

www.scs.fraunhofer.de/einsatzfuehrung-bos