Solid: Infrastruktur der Zukunft für sichere und selbstbestimmte Datennutzung

Solid steht für »Social Linked Data« und ist eine Familie von Technologien, die entwickelt wurde, um die Kontrolle über Daten wieder in die Hände der Benutzerinnen und Benutzer zu legen – ganz wie es auch das Europäische Parlament für die strategische Autonomie Europas vorsieht. Die Solid-Architektur trennt Daten, Identität und Anwendungen und ermöglicht es Usern, ihre Daten sicher online zu speichern. Jeder, der seine Daten mit Solid verwaltet, kontrolliert den Zugriff auf seine Daten über Identitäten, die wiederum von verschiedenen Identitätsanbietern verwaltet werden. Anwendungen greifen auf die unter der Kontrolle des Users gespeicherten Daten zu und nutzen sie. Solid hat damit das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit persönlichen Daten umgehen, zu revolutionieren und eine transparentere und kontrolliertere Datenökonomie zu schaffen. Solid ist sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für den Einsatz in Unternehmen geeignet.



Solid Symposium 2024: Dezentrale Anwendungen weiterentwickeln

Das erste Solid Symposium fand 2023 in Nürnberg statt, unter Federführung von Prof. Dr. Andreas Harth, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Technische Informationssysteme an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und Abteilungsleiter »Data Spaces and IoT Solutions« bei der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS: »Das Symposium bringt die Solid-Community zusammen und öffnet das Thema für ein breiteres Publikum: 2023 ist das Konzept so gut aufgegangen, dass die Reihe nun in Belgien fortgesetzt wird. Belgien ist führend in Solid-Forschung und praktischer Anwendung, daher freuen wir uns schon auf viele spannende Impulse und neue Perspektiven«, so Prof. Harth, der auch in diesem Jahr Mitglied des Programmbeirats ist.

In Leuven erwarten die Teilnehmenden nicht nur Keynotes von namhaften Solid-Experten, sondern auch wissenschaftliche Poster Sessions, Entwickler-Tutorials u. a. zu Solid-Protokoll und -Anwendungen sowie praxisrelevante Panels zu Datenschutz, Solid im Gesundheitswesen, Verwaltung und Steuerung dezentraler Systeme und persönlicher Datenräume.

Das Symposium bietet die Gelegenheit, Solid als Infrastruktur der Zukunft für Datenübertragbarkeit und Datensouveränität vertiefend kennenzulernen und sich mit Experten und Expertinnen der Solid-Community auszutauschen.





Agenda

Donnerstag, 02.05.2024, 09:00 – 17:00 Uhr 09:00 Uhr Eröffnung des Solid Symposiums 2024 durch Dr. Bart Buelens, VITO – Flemish Institute for Technological Research und Prof. Dr. Andreas Harth

Keynote von Sarven Capadisli: “Socially-aware Web” 11:00 – 17:00 Uhr Halb- oder ganztägige Parallelveranstaltungen mit Panels, Tutorials und Poster Sessions zu unterschiedlichen Themen Freitag, 03.05.2024, 09:00 – 17:45 Uhr 09:00 Uhr Keynote von Bert Verdonck: tba.

Keynote von Steffen Staab: “Shapes for Sharing between Graph Data Spaces” 11:00 – 15:00 Uhr Halb- oder ganztägige Parallelveranstaltungen mit Panels, Tutorials und Poster Sessions zu unterschiedlichen Themen 15:30 Uhr Keynote von Jeff Zucker: “Compassion, Creativity, Collaboration” 16:00 Uhr Wrap-up und Ende der Veranstaltung

Ort:

Faculty Club in Leuven

Groot Begijnhof 14

3000 Leuven

Belgium

Datum: Donnerstag, 2. Mai 2024 – Freitag, 3. Mai 2024

Sprache: Die Vorträge werden auf Englisch gehalten.

Informationen zu Symposium, Programm und Anmeldung

Rückblick: Das Solid Symposium 2023 in Wort und Bild

Einen guten Einblick zu Solid und zum ersten Solid Symposium 2023 gibt der folgende Beitrag: Die Hoheit über die persönlichen Daten behalten