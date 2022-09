Welche besonderen Anpassungen müssen vorgenommen werden um MEC-Applikationen zu realisieren?

In einem ersten Schritt erfolgt die Planung des Edge Computing Systems, um eine Systemarchitektur festzulegen. Edge Computing Komponenten können sowohl an das Radio Access Network als auch das Kernnetz angebunden werden. Als monolithische Lösung arbeitet es in zentralen Server oder als verteiltes System auf unterschiedlich leistungsfähigen Computing Ressourcen. Dies ist notwendig, wenn aufgrund von Echtzeit- und Latenzbedingungen ausgewählte Rechenleistung näher an der Automatisierungstechnik zu platzieren ist. Dabei liegt ein großer Schwerpunkt in der Anbindung von Kommunikationssystemen wie z.B. industrielle Feldbusse, Echtzeit Ethernet Kommunikation oder drahtlose Kommunikationstechnologien an 5G.