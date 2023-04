ParasiteWeb®: Zeitgemäße virtuelle Ringversuche für medizinische Labore

ParasiteWeb® ist ein Kooperationsprojekt des Fraunhofer IIS, der Nobit OHG und des Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM). »Wir wollen mit ParasiteWeb® den großen Aufwand, der mit den bisherigen Ringversuchen einhergeht, reduzieren«, sagt Michaela Benz, Projektleiterin am Fraunhofer IIS. Diese Ringversuche sind deshalb so aufwendig, weil für jeden Teilnehmenden – die Zahl liegt in der Regel im dreistelligen Bereich – sogenannte klinische Fälle mit je ein bis zwei Parasiten-haltigen Stuhl- oder Blutproben auf Glasobjektträgern präpariert werden müssen. Dabei muss sichergestellt werden, dass alle Präparate eine ausreichende Qualität und z.B. eine genügend große Anzahl an Parasiten aufweisen. Hinzukommt die aufwendige Distribution an die Ringversuchsteilnehmenden.

Aus diesem Grund kam die Idee, die Ringversuche virtuell durchzuführen. »Das heißt, statt all den Proben, die das Bernhard-Nocht-Institut sonst für diese Ringversuche herstellen musste, ist jetzt nur noch jeweils eine einzige erforderlich. Diese Probe digitalisieren wir mithilfe modernster Scanner und stellen sie mit unserem Lizenzpartner, der Nobit OHG, auf einer Online-Plattform zur Verfügung«, sagt Michaela Benz.