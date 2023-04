Spitzensport trifft Spitzentechnologien – Erleben Sie zukunftsweisende Entwicklungen im Technology Roof in München

MPEG-H Audio – ganz einfach erklärt:

MPEG-H Audio ist eine neue Audiotechnologie zur Übertragung von Tonsignalen für Streaming und Rundfunk. Dabei kann 3D-Klang übertragen werden, also Ton, der nicht nur von vorne, sondern auch von den Seiten und von oben kommt, was den Sound realistischer klingen lässt.

Aber MPEG-H Audio kann noch mehr. Zusätzliche Audio-Objekte die mit übertragen werden, können von den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause angepasst werden. Bei einer Sportübertragung kann ein zweiter Kommentator in einer anderen Sprache gesendet werden, oder das Publikum kann den Kommentar lauter oder leiser stellen – oder auch abschalten und ganz in die Stadionatmosphäre eintauchen.

Wie nützt Deine Technologie und wem?

Besonders Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen profitieren von dieser Technologie. Bei vielen Fernsehsendungen und Filmen ist der Dialog wegen Geräuschen im Hintergrund schwer zu verstehen. Mit MPEG-H Audio kann die Dialoglautstärke angehoben werden, ohne den Ton insgesamt lauter zu drehen.

Aber auch sehbehinderte Menschen können die Technologie gut nutzen. Als zusätzliches Ton-Objekt kann eine Audiodeskription gesendet werden die beschreibt was im Bild passiert. In Filmen und Musik kann 3D-Audio ein viel realistischeres Hörerlebnis schaffen und eröffnet Künstlern völlig neue Möglichkeiten. All das funktioniert auf Kopfhörern, Smartspeakern, Soundbars, großen Lautsprechersystemen und im Auto.

Was können Besuchende beim Technology Roof bei Dir erleben?

Wir stellen die Ambeo Soundbar von Sennheiser aus. Dies ist eine 3D-Audio Soundbar die gemeinschaftlich von Sennheiser und dem Fraunhofer IIS entwickelt wurde. Sie bringt immersiven Ton in jedes Wohnzimmer und kann so alle Vorteile von MPEG-H Audio nutzen. Wir zeigen, wie zukünftig Sportübertragungen mit interaktivem und immersivem Ton klingen können. Besucherinnen und Besucher dürfen den Ton auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen und entweder ganz in die Stadionatmosphäre eintauchen, dem Stadionsprecher zuhören oder den Kommentar ohne Hintergrundgeräusche verständlicher machen.

