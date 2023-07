Der »Fraunhofer-Spirit« - was ist das? »Die Neugier eines Forschers,« sagt Prof. Dr. Dieter Seitzer, vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler, ehemaliger Leiter des Fraunhofer IIS und Wegbereiter von mp3. Der Fraunhofer-Spirit, das ist der Ehrgeiz, spannende Themen voran zu treiben, nicht locker zu lassen und an das eigene Können zu glauben. So gelangen dem Fraunhofer IIS während der letzten drei Jahrzehnte weltweite Erfolge. Auch in Zukunft wird das Institut mit fundiertem Wissen und Kreativität bedarfsorientierte Technologien entwickeln.