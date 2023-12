Fünf Jahre Leistungszentrum Elektroniksysteme LZE: Transfer als Unternehmensphilosophie

Forschungstransfer leicht gemacht

Wirklich los ging es aber erst, als 2017 als Basis des LZE ein gemeinnütziger Verein, 2018 dann die LZE GmbH gegründet wurde. Damit war die Pilotphase beendet, am 1. März 2018 lösten die ersten Mitarbeitenden ihre Arbeitsverträge bei Fraunhofer auf. »Das war für uns das richtige Startdatum, weil es ab diesem Zeitpunkt für unser Gründungsteam wirklich ernst geworden ist. Davor war es eine Urkunde, ein Blatt Papier, auf dem ein Plan steht. Und dann ist plötzlich dein Arbeitgeber ein anderer.«

Anfangs dachten viele, Transfer mache Fraunhofer doch schon, auch Unis würden sich darum kümmern. Warum sollte man überhaupt mehr machen? »Mehr musst du machen, wenn du an die Grenzen deiner eigenen Organisation stößt«, antwortet Christian Forster. »Wenn wir über Transferprojekte sprechen, so adressieren wir möglichst immer Aufgaben, die jenseits der Möglichkeiten unserer Forschungspartner liegen«. So entstand schnell der Claim »Beyond Organizational Limits«. Transfer wird hier ganz bis zum Ende gedacht, der einfache Zugang zur Technologie ist das oberste Ziel. Verwirklicht sieht man dies im Shop, den das LZE aufgebaut hat, »ein extrem niedrigschwelliger Zugang. Ich ziehe eine Kreditkarte, gebe ein paar Zahlen ein, drücke auf Bestellen, und es gehört mir.« Üblich ist das in der Technologielandschaft nicht. Der Shop ist nicht nur ein Shop, sondern Symbol für diese Philosophie.

Die Folge ist ein Effekt, der auch die Forschung selbst verändert. »In dem Moment, in dem man für die Forschenden den kleinen heiligen Gral aufstellt: Es gibt jetzt die Möglichkeit, die eigenen Forschungsergebnisse unkompliziert in neue LZE-Produkte einzubringen, damit formuliert man ein griffiges und erreichbares Ziel, stellt ein Fähnchen auf«, merkt Christian Forster an. Nötig dafür ist ein klarer Fokus, was erreicht werden soll: »Nehmen wir einfach mal an, jemand hat eine Technologie erfunden, die erhitzen kann. Mit einer Erhitzungstechnologie kann Wasser erhitzt werden, können Haare getrocknet oder möglicherweise thermonukleare Reaktionen erzeugt werden. Was machen wir jetzt also mit dieser Technologie? Da kommt unser LZE-Team ins Spiel. Wir helfen den Forschern, einen Fokus zu finden und regen an, sich zu fragen: Was wäre denn jetzt die wichtigste, die beste Anwendung? Wo stiften wir mit unserem Ergebnis den größten Nutzen und wohin sollte diese weiterentwickelt werden?«