Können Sie uns etwas über die Kooperation zwischen dem Fraunhofer IIS und Industriepartnern in Bezug auf Chiplets erzählen?

Andy Heinig: Wir möchten hier in Dresden ein Chiplet Center of Excellence (CCoE) etablieren, wo sowohl Forschende des Fraunhofer IIS als auch Vertreterinnen und Vertreter der Industrie gemeinsam an diesem Thema arbeiten werden. Im Moment fokussieren wir uns dabei auf das Feld der Automobilindustrie und wollen dazu mit verschiedenen Automobilzulieferern im Bereich Chiplet-Technologie forschen. Hierbei bearbeiten wir die Fragestellung, wie Systeme beispielsweise für das autonome Fahren und fortschrittliche Assistenzsysteme in Zukunft aussehen können. Neben diesen konkreten Beispielen sind aber noch laufende Forschungsprojekte mit einzelnen mittelständischen bis größeren Industriepartnern zu nennen, bei denen es eher um die Entwicklung von Komponenten und Basisbausteinen geht. Bei einer weiteren aktuellen Kooperation mit Samsung geht es darum, eine zweite Generation eines Test-Chips im Rahmen des Chiplet-Interface-IP-Projekts umzusetzen.