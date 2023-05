Vor allem Kapselhersteller zeigen großes Interesse an der stetigen Verbesserung ihres Produkts. Mittels der 4D-CT ist es nämlich ebenso möglich, den Extraktionsprozess in der Kapsel zu analysieren und dabei die Wasserverteilung im zeitlichen Verlauf darzustellen. So lassen sich mögliche Leckagen in der Brühgruppe erkennen, welche dazu führen, dass überschüssiges Wasser den Espresso verdünnt. Hier können die CT-Scans helfen, »die Kapselform zu optimieren« so Michael Salamon.

Das Fraunhofer IIS leistet auf diesem Gebiet Pionierarbeit: »Wir sind meines Wissens die einzigen, die das in diesem Maßstab machen.« Ein Paper zu den Ergebnissen steht bereits kurz vor der Veröffentlichung. Kaffee-Liebhaber auf der ganzen Welt können gespannt sein.

Text von Lucas Westermann, Redaktion Fraunhofer IIS