Vision Wasserstoff: Doppelinterview mit Dr. Tassilo Schuster und Karlheinz Ronge

Blicken wir kurz in die Zukunft: Ab wann, denken Sie, wird es Geschäftsmodelle mit Wasserstoff geben?

Karlheinz Ronge: Für die Entwicklung von Geschäftsmodellen gibt es einige Rahmenbedingungen, die sich auf absehbare Zeit nicht ändern werden. Grüner Wasserstoff wird in den nächsten Jahrzehnten ein knappes Gut sein. Es ist nicht absehbar, dass sich Europa selbst versorgen kann. Und beim Übergang von Energie in Form von Wasserstoff in elektrische Energie entstehen teilweise hohe Verluste. Somit steht in vielen Anwendungsfällen die Nutzung von Wasserstoff im Wettbewerb zur direkten Nutzung elektrischer Energie. Je nach Preisentwicklung und technologischen Fortschritten wird der Anteil von Wasserstoff am gesamten Energiemix größer oder kleiner sein.

Dr. Tassilo Schuster: Es gibt bereits heute Unternehmen, die rentable Geschäftsmodelle in der Wasserstoffwirtschaft aufgebaut haben und viele weitere, die gerade dabei sind, diese zu planen und vorzudenken. Einige mit konventionellen Geschäftsmodellen, nahe an ihrem bisherigen Kerngeschäft. Andere, die zur Zeit innovative Geschäftsmodelle mit Pionier-Charakter entwickeln. Mit einigen dieser Unternehmen haben wir bereits vertrauliche Studien und Projekte durchgeführt. Auffallend bei unseren Forschungsarbeiten zu Geschäftsmodellen und Projekten mit Industriepartnern ist, dass nicht mehr der alleinige Produktverkauf im Fokus steht, sondern Unternehmen sehr viel stärker in Ökosystemen denken müssen und das zugehörige Wertschöpfungsnetzwerk stark an Bedeutung für Geschäftsmodellinnovationen gewinnt.