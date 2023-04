Wasserstoff: So bringen wir die PS auf die Straße

Wie können Kunden vom Knowhow des Fraunhofer IIS profitieren?



Prof. Martin: Das Fraunhofer IIS ist ein Forschungs- und Technologieinstitut, das Forschung direkt in die Praxis umsetzt. Das heißt: Wir haben Kompetenzen sowohl in den Technologien als auch in den Methoden. Mit diesen Kompetenzen können wir die herausfordernden Fragestellungen, die beim Aufsetzen einer Wasserstoffinfrastruktur und eines Wasserstoffwertschöpfungssystems auftreten, beantworten: In der horizontalen Wertschöpfungsebene, also etwa der nachhaltigen Versorgungsinfrastruktur, ebenso wie in der vertikalen Wertschöpfung, der Verbesserung einzelner Komponenten. Und auch in der dritten Dimension, wenn es darum geht, über die Digitalisierung Mehrwerte aus erhobenen Daten zu erzielen.



Welche politischen Voraussetzungen braucht es Ihrer Meinung nach, damit sich die angewandte Forschung generell und das Fraunhofer IIS im Besonderen optimal einbringen kann?



Prof. Martin: Die Herausforderungen, die bei neuen Technologien wie dem Wasserstoff auftreten, können nur im Schulterschluss zwischen Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft bewältigt werden. Um die PS schneller auf die Straße zu bringen, brauchen wir Strukturen und Rahmenbedingen, die einen intensiven Austausch zwischen Industrie und Forschung leicht ermöglichen. Dabei sollte die Politik technologieunabhängige Rahmenbedingungen setzen: Die jeweils beste Technologie für eine bestimmte Fragestellung soll und wird am Ende gewinnen.