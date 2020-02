Einhüllende Musik aus dem Amazon Echo Studio-Smartspeaker – mit Hilfe von Fraunhofer-Technologie

»Einhüllende Musik ist ein neues großes Einsatzgebiet für Next-Generation Audio, zusätzlich zu dreidimensionalem Klang im Kino und im Fernsehen. Durch die Integration unseres MPEG-H-Decoders im Echo Studio-Smartspeaker können die Nutzer zuhause einhüllende Musik mit demselben Komfort genießen, den sie von anderen Streamingdiensten gewöhnt sind«, sagt Dr. Bernhard Grill, Institutsleiter mit der Zuständigkeit für Audio und Medientechnologien des Fraunhofer IIS.

Darüber hinaus nimmt Amazon am MPEG-H Audio-Markenprogramm teil, das vom Fraunhofer IIS verwaltet wird. Mit dem Marken-Logo versehene Produkte signalisieren den Konsumenten, dass sie alle essenziellen Funktionalitäten von MPEG-H unterstützen und mit anderen MPEG-H-Produkten kompatibel sind. »Wir freuen uns sehr, dass Amazon als unser erster Lizenznehmer für Smartspeaker-Produkte auch am MPEG-H-Markenprogramm teilnimmt«, sagt Robert Bleidt, Division General Manager, Fraunhofer USA.

Über MPEG-H Audio

MPEG-H Audio, maßgeblich vom Fraunhofer IIS entwickelt, ist das fortschrittlichste Next-Generation-Audio System und unterstützt sowohl immersiven Sound als auch die Möglichkeit für Benutzer, Audioelemente an ihre Wünsche anzupassen. MPEG-H wird seit 2017 im neuen ATSC 3.0-Standard von allen südkoreanischen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ausgestrahlt. Es ist zudem für die neuen Rundfunkstandards in China und Brasilien vorgesehen. Fraunhofer bietet MPEG-H-Software für viele gängige Plattformen an, die bereits heute in TV-Geräten und Premium-Soundbars zum Einsatz kommt.

Über Amazon Echo Studio

Echo Studio ist der erste smarte Lautsprecher, der ein beeindruckendes dreidimensionales Klangerlebnis mit 360 Reality Audio von Sony und anderen immersiven Formaten bietet. Es bringt den Hörern die Songs ihrer Lieblingskünstler näher und ermöglicht es ihnen, Musik so zu erleben, als wären sie direkt vor ihrem Idol. Sony Music Entertainment, Universal Music Group und Warner Music Group machen einen wachsenden Katalog an neuer Musik, aktuellen Hits und legendären Tracks verfügbar. Native 3D-Musik wird später in diesem Jahr über Amazon Music HD, dem Audio-Streaming-Dienst in höchster Qualität, für Echo Studio verfügbar sein.