Krankheitsverläufe schnell und sicher diagnostizieren

Die Corona-Pandemie stellt eine Herausforderung für die medizinische Diagnostik dar: Neben schwerwiegenden Symptomen verursacht der SARS-CoV2-Virus auch milde Verläufe, die sich akut verschlechtern können. Eine durchgängige Patientenüberwachung gibt es aber bisher nur auf Intensivstationen. Plötzliche Gesundheitsverschlechterungen werden dadurch oft erst zeitverzögert erkannt und Betroffene zu spät in ein Krankenhaus gebracht. Genau da setzt das Clusterprojekt M3Infekt an. Durch die mobile Erfassung, Analyse und Fusion relevanter Biosignale mithilfe unterschiedlicher Technologien können valide Diagnosen über Zustand und Krankheitsverlauf getroffen werden.

Das avisierte System adressiert langfristig die dezentrale Patientenüberwachung auf Normalstationen sowie in außerklinischen Umgebungen anhand multimodaler Parameter des Herz-Kreislaufsystems (u.a. Herzrate, EKG, Sauerstoffsättigung, Durchblutungssituation) und der Atmung (u.a. Atemfrequenz/-volumen, Atemluftanalyse). Als Basis zur Auswertung dienen Methoden des maschinellen Lernens, die die Diagnosestellung erleichtern und die ortsunabhängige Integration in verschiedene Einsatz- und Anwendungsszenarien gewährleisten.

Bezahlbare Gesundheit – Mehrwert für Patienten und Gesundheitswesen

Der modulare und mobile Aufbau des geplanten Systems mit standardisierten, offenen Schnittstellen ermöglicht die einfache Integration in andere Plattformen und die Anwendbarkeit für verschiedene Krankheiten, wie bspw. Influenza, Pneumonien und Sepsis. Kontinuierliches Monitoring, bisher nur auf Intensivstationen vorgesehen, erweitert den Systemeinsatz auch auf außerklinische Bereiche, wie bspw. in der Kurz- und Langzeitpflege, der ambulanten Behandlung oder der häuslichen Umgebung. So können Patienten in einer für sie förderlichen Umgebung bleiben und müssen nur bei plötzlicher Verschlechterung ihres Zustands in ein Krankenhaus verlegt werden.

Das M3Infekt-Konsortium unter Leitung des Fraunhofer IIS besteht aus zehn Fraunhofer-Instituten und vier medizinischen Partnern, deren verschiedene fachliche Kompetenzen sich interdisziplinär ergänzen.

Im Rahmen des Projekts bringt das Fraunhofer IIS insbesondere seine Kernkompetenzen in der Entwicklung textilintegrierter Sensortechnologien und Wearables sowie der Implementierung von KI-Verfahren auf kostengünstigen und leistungsarmen Embedded Plattformen ein.

Das Projekt M3Infekt wird im Rahmen der Internen Programme der Fraunhofer-Gesellschaft gefördert.

Partner Fraunhofer

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Bereich Smart Sensing and Electronics, Bereich Entwicklung Adaptiver Systeme



Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS



Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS



Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS



Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik Und Radertechnik FHR



Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP



Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF



Fraunhofer-Institut für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT



Fraunhofer-Projektzentrum Mikroelektronische und Optische Systeme



für die Biomedizin MEOS

Klinische Partner