Verzerrungen in der Sprache: Gibt es Gender Bias in der industriellen Sprachverarbeitung?

Eine Maschine wird mit tausenden Bildern und ihren zugehörigen Beschreibungen gespeist. Die Maschine lernt die Muster, die in diesen Bildern enthalten sind. Bilder von Köch:innen zum Beispiel zeigen sehr häufig Frauen, die zuhause, und Männer, die in einem Restaurant kochen. Nachdem sie die Bilder ausgewertet hat, geht sie davon aus, dass Kochen im heimischen Kontext eine Tätigkeit ist, die überwiegend von Frauen ausgeführt wird. Zeigt man ihr darauf Bilder von Männern beim heimischen Kochen, geht sie davon aus, dass eine Frau zu sehen ist. Zeigt man ihr aber ein Bild, in dem das Kochen offensichtlich in einem beruflich-professionellen Kontext ausgeführt wird, geht sie von einem Mann aus.



Quelle: Zhao et al. (2017). Men also like Shopping (Proceedings of EMNLP)