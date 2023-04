Wie kann Röntgentechnik das Recycling optimieren?

Kann Röntgentechnik den Bergbau effizienter machen?

Im Bergbau lassen sich mit dem Dual Energy-Verfahren Erze röntgen, um den Metallgehalt zu bestimmen. Auch in diesem Sektor ist das EZRT aktiv. In einem Projekt mit chilenischen Partnern wird ein Verfahren entwickelt, das in den geförderten Steinen den Kupfergehalt misst. Ist der Gehalt sehr niedrig, werden die Steine aussortiert und nicht weiterverarbeitet. Das erhöht die Effizienz der Aufarbeitung und spart Wasser und Energie. Denn diese Ressourcen sind bei den hoch in den Anden gelegenen Bergwerken Mangelware.

Was bringt das Röntgen von Lebensmitteln?

Wie universell die Methode ist, zeigt die Anwendung in der Lebensmittelindustrie. »Hier werden bereits einfache Durchstrahlungsanlagen verwendet. Für viele Fragestellungen reicht das aber nicht aus«, betont Alexander Ennen. Daher baut sein Team gemeinsam mit Partnerfirmen Dual Energy-Röntgensysteme, die Knochen in Hähnchenfilets, Gräten in Fischen und Fremdkörper in Süßwaren detektieren können. Damit Fisch grätenfrei auf den Tisch kommt und Rückrufaktionen wegen gefährlicher Fremdkörper in Lebensmitteln der Vergangenheit angehören.