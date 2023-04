Künstliche Intelligenz: Mit Rat und Tat für ein intelligentes Bayern

Der Freistaat soll zu einem Hotspot der Künstlichen Intelligenz (KI) werden. Dazu wurde von der Bayerischen Staatsregierung der Bayerische KI-Rat eingesetzt. Die 21 Mitglieder des Gremiums unter Vorsitz von Prof. Dr. Sami Haddadin, Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM), rekrutieren sich aus unterschiedlichen Sparten: Hochkarätige Expertinnen und Experten aus Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft führen ihr Know-how und ihre Ressourcen zusammen, um die Hightech Agenda Bayern im Bereich KI mit intensiver Kooperation in einem dichten Netzwerk voran zu treiben.

Fachlicher Austausch und gemeinsam initiierte Strategien und Maßnahmen sollen zukunftsfähige Projekte zum Wohl von Wissenschaft und Wirtschaft nach sich ziehen und die gebündelte KI-Expertise in Bayern in den weltweiten Fokus rücken. Der Slogan »Leveraging our Strengths Through Unity and Diversity of the Network« mit dem Menschen im Mittelpunkt der KI-Forschung fasst die Initiative der bayerischen Staatsregierung zusammen. Anvisiertes Ziel ist es, mit »Al made in Bavaria« ein internationales Gütesiegel für die Qualität der bayerischen KI-Forschung zu installieren.

Das Fraunhofer IIS ist mit drei Expertinnen und Experten im KI-Rat vertreten, die ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Forschungsschwerpunkte einbringen.