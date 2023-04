Kann man auch mikroskopisch kleine Dinge röntgen?

Kann man Elektronenmikroskopie und Computertomographie kombinieren?



Mit der Nano-CT blickt Simon Zabler wesentlich detaillierter in den Mikrokosmos. Während bei der Mikro-CT die Auflösung bei ein bis zwei Mikrometern liegt, beträgt sie bei der Nano-CT nur 50 Nanometer – das sind 50 Millionstel Millimeter. Die Objekte, die mit solchen Geräten untersucht werden, dürfen nicht dicker als ein Haar sein. So eine Genauigkeit stellt hohe Anforderungen an die Geräte, die Zablers Team entwickelt. Allein die Temperaturschwankungen einer normalen Klimaanlage verursachen in dem Gerät eine thermische Ausdehnung, die auf den Scans zu Verwacklungen führt.