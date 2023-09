Die KI für besseres Hörvergnügen

Klarer Sound, ganz akkuschonend

Das stellte das Fraunhofer-Team vor eine Herausforderung: »Bisherige Lösungen benötigen sehr leistungsstarke Prozessoren“« so Mabande. Leistung, die etwa auf Smartphones nicht immer zur Verfügung steht. Also musste eine Technologie mit deutlich geringerer Komplexität her. »Die Komplexität musste so reduziert werden, dass der Akku von mobilen Geräten nicht innerhalb von Minuten leer wird«, weiß der Wissenschaftler. Gleichzeitig muss die Technologie in der Lage sein, nahezu zeitgleich mit der Signalübertragung die Geräuschunterdrückung auszuführen. Das Forscherteam machte sich deshalb auf die Suche nach bestehenden Lösungen basierend auf Künstlicher Intelligenz, in denen neuronale Netze zur Datenverarbeitung zum Einsatz kommen. »Das Problem war, dass die bestehenden neuronalen Netze meist sehr allgemein ausgelegt und deshalb sehr komplex waren«, erinnert sich Edwin Mabande.