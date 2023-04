KI-Serie: Künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen

Entwurf Adaptiver Systeme – Dr. Peter Schneider

KI-Technologien für mittelständische Unternehmen

Aller guten KI-Dinge sind drei beim Dresdner Institutsteil EAS. Denn das Bestreben, dass künstliche Intelligenz Anwenderinnen und Anwendern einen noch höheren Nutzen bringt, spiegelt sich hier in drei KI-bezogenen Forschungsbereichen wider: Entwurfsmethoden, Hardware-Realisierung und Intelligent Data Analytics. Bereits seit den 1990er Jahren setzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kundenprojekten künstliche Intelligenz ein, zum Beispiel bei der Überwachung von Produktionsanlagen und der Qualitätssicherung. Hier kombinieren sie zum Beispiel Daten, die von Sensoren erfasst werden, mit Expertenwissen für die jeweilige Anwendung. Da in der Praxis oftmals zwar sehr viele, aber nicht immer die richtigen Daten zur Verfügung stehen, um eine Aufgabenstellung zu lösen, nutzen sie auch physikalische Computermodelle, um zum Beispiel sogenannte Künstliche Neuronale Netze anzulernen. Neben der Datenanalyse mit KI-Algorithmen verfolgen die Expertinnen und Experten aber noch andere technologische Ansätze, wie private Cloud- und Edge-Lösungen oder den Einsatz spezieller, besonders leistungsfähiger KI-Computing-Hardware. »Mit diesen vielfältigen ›Werkzeugen‹ adressieren wir die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden optimal. So entstehen individuelle Lösungen für Einsatzgebiete, bei denen Datenhoheit, Datenschutz und eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit entscheidend sind – auch und vor allem für kleine und mittlere Unternehmen,« fasst Dr. Peter Schneider, Bereichsleiter Entwicklung Adaptiver Systeme, zusammen.

»Wir wollen eine Brücke bauen zwischen Standardanwendungen, die viele Unternehmen heute schon zur Problemlösung nutzen, und dem Einsatz von KI-Algorithmen,« so Schneider weiter. Deshalb arbeitet der Institutsteil an Testlaboren, Beratungsleistungen durch Experten und weiteren modulare Angeboten. Mit diesen Bausteinen können neueste Entwicklungen, beispielweise aus den Bereichen Maschinelles Lernen, Deep Learning oder Explainable AI, auch für mittelständische Firmen nutzbar gemacht werden. Dafür ist der Institutsteil EAS auch in verschiedenen deutschlandweiten Netzwerken aktiv, wie AI4Germany, der Dachinitiative für Deutschland zum Thema KI. Hierin haben sich führende regionale Initiativen zum Thema zusammengeschlossen, um die Anwendung von Künstlicher Intelligenz durch die lokale Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu befördern. Jeder Partner hat in seinem Bundesland die Unterstützung der jeweiligen Landesregierung. Und auch am Standort Dresden ist der Institutsteil gemeinsam mit weiteren Fraunhofer-Partnern und der Exzellenzuniversität Dresden seit 2019 im »Center for Explainable and Efficient AI Technologies« (CEE AI) aktiv. Die Forschung an diesem Zentrum wird das gesamte Spektrum von der Hardware-Unterstützung über Gerätekommunikation bis zu KI-Ansätzen und Transfer in die Praxis abdecken.